В Воронеже откроют памятную доску композитору, чья музыка звучит в фильмах Бондарчука, Тарковского и Кончаловского

24 ноября в Воронеже установят мемориальную доску прославленному композитору – нашему земляку Вячеславу Овчинникову. Памятный знак откроют в полдень на специальной музыкальной школе (колледже, ул. Никитинская, 26). В свое время маэстро окончил эту школу, 15 лет в ней проходил конкурс музыкантов на стипендию композитора.

Открытие доски приурочили к 85-летия со дня рождения Вячеслава Овчинникова. В этот же день в школе стартует третий конкурс юных музыкантов «Путь к совершенству», который носит имя композитора.

Вячеслав Овчинников написал четыре симфонии, оперы, балеты, оратории, симфонические поэмы, инструментальные сочинения. Его музыка звучит в известных кинолентах «Война и мир» и «Они сражались за родину» Сергея Бондарчука, «Дворянское гнездо» и «Первый учитель» Андрона Кончаловского, «Иваново детство» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.

Вячеслав Овчинников награжден Орденом трудового Красного знамени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» и почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской».