Грузовик со стеклопакетами улетел в кювет на трассе Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по региону

Авария произошла 21 ноября в 12:49 в Верхнехавском районе. Грузовик, перевозивший стеклопакеты, на 89 км трассы Воронеж-Тамбов вылетел в ковет. Пострадал водитель. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Там уточнили, что после опрокидывания автомобиля «ГАЗ-3302» водителя не смогли достать из поврежденной машины. К месту аварии в 12:50 выехал расчет ПСЧ-36. Спасатели помогли деблокировать пострадавшего. Его увезли в больницу.

В данный момент полиция выясняет личность пострадавшего.

В региональном МЧС напоминают: в случае любой беды вы всегда можете обратиться по номерам вызова экстренных служб – «112» или «101». Телефон доверия - 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.