Торговые центры Воронежа приглашают студентов на должность контролеров QR-кодов

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

Несколько торговых центров Воронежа разместили в интернете объявления о наборе студентов на должность контролеров QR-кодов на входах. На такие меры администрации пошли в связи с повсеместным внедрением кодов при посещении общественных мест в регионе. Имеющегося штата торговым центрам не хватает, об этом ранее заявлял крупный воронежский предприниматель, владелец Сити-парка «Град», Евгений Хамин.

Студентам предлагают работать по графику 2/2 по 12 часов в день, проверяя у посетителей наличие QR-кодов. За такую работу наниматели готовы платить до 20 тысяч рублей в месяц.