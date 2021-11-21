Школьный музей Воронежа принял участие во всероссийской выставке

Воронежская школа № 71 с музеем 121 стрелковой дивизии представила наш регион на форуме школьных музеев. Мероприятие проводил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) 19-20 ноября в онлайн-формате.

В программе приняли участие 85 субъектов РФ. Форум завершится церемонией награждения победителей за лучшую выставку.

Музей 121-й стрелковой дивизии школы №71 представил личные вещи ветеранов, письма, фотографии различного периода, книги воспоминаний, подарки ветеранов войны, значки и награды, военное снаряжение и его отдельными фрагменты.

Музейный фонд школы включает 957 экспонатов, из которых 130 – подлинники времен Великой Отечественной войны.