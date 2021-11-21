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Общество21 ноября 2021 6:09

Школьный музей Воронежа принял участие во всероссийской выставке

Мероприятие прошло 19-20 ноября в онлайн-формате
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская школа № 71 с музеем 121 стрелковой дивизии представила наш регион на форуме школьных музеев. Мероприятие проводил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) 19-20 ноября в онлайн-формате.

В программе приняли участие 85 субъектов РФ. Форум завершится церемонией награждения победителей за лучшую выставку.

Музей 121-й стрелковой дивизии школы №71 представил личные вещи ветеранов, письма, фотографии различного периода, книги воспоминаний, подарки ветеранов войны, значки и награды, военное снаряжение и его отдельными фрагменты.

Музейный фонд школы включает 957 экспонатов, из которых 130 – подлинники времен Великой Отечественной войны.