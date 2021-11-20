Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за плохой погоды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Энергетики «Россети Центр» - «Воронежэнерго» перешли в режим работы повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды.

Ожидается мокрый снег с дождем, порывы ветра до 15 м/с, из-за налипания снега могут оборваться провода ЛЭП. В филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго» установили особый контроль за работой энергообъектов, работает оперативный штаб, настроена связь с подразделениями МЧС и районными администрациями.

- К оперативному реагированию готовы 155 бригад в составе 493 человек, 299 единиц автомобильной и специальной техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях, - отметили в филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

В распоряжении энергетиков находятся 124 резервных источника электроснабжения общей мощностью более 4,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии, в первую очередь, социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 220-0-220.