Под Воронежем перевернулась "Волга": трое в больнице

Днем 19 ноября в Таловском районе произошла авария с тремя пострадавшими.

Около 15.40 на 33-м километре автодороги «Курск - Борисоглебск - Таловая - Бутурлиновка» 50-летний водитель на ГАЗ-31105 превысил скорость и не справился с управлением. В итоге «Волга» перевернулась в кювете.

В ДТП пострадали три человека: водитель и две его пассажирки - 10-летняя девочка и 41-летняя женщина, их с травмами доставили в больницу.

Напомним, вечером 19 ноября автомобилистка на "Ладе Калина" врезалась в бензовоз и КамАЗ, погибла 8-летняя девочка, 4-летний мальчик и автоледи попали в больницу