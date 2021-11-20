После смертельной аварии под Воронежем, в которой погибла 8-летняя девочка и пострадал 4-летний мальчик, возбудили уголовное дело

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Следователи Аннинского района возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей 19 ноября на 351-м километре автодороги Р-298. Напомним, в ДТП, случившемся около 19.40 на трассе Курск-Саратов, «Лада Калина» врезалась на встречке в пустой бензовоз, а также в стоящий на обочине КамАЗ. В аварии погибла восьмилетняя девочка и получили травмы четырехлетний мальчик и 32-летняя автоледи.

- Назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.