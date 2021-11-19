Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 11:59

В Воронеже ищут «такси» для летучей мышки

Ее надо привезли из Липецкой области
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото со страницы сообщества "Центр охраны животных "Наша природа" в ВК

Фото со страницы сообщества "Центр охраны животных "Наша природа" в ВК

Сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» просят воронежцев о помощи в транспортировке летучей мыши из липецкого села Синдякино. К слову, оно расположено ближе к Воронеже, чем к Липецку.

- Зверек неудачно устроился на зимовку на москитной сетке, выпускать уже не вариант из-за высокой вероятности гибели. Поэтому нужно передать летучую мышку для зимовки к нам в Воронеж, - рассказали зоологи.

Можно договориться забрать «пассажира» с трассы М4, если будет попутная машина в Воронеж. Если вы готовы помочь, звоните 89202269574.