В Воронежской области автоледи улетела в кювет и опрокинулась на крышу: ранен пассажир

У иномарки сильно погнуло крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 19 ноября, в 8.55 на 43 километре дороги Павловск - Калач – Петропавловка в Калачеевском районе произошла авария. 39-летняя местная жительница, рулившая автомобилем «Хендэ Солярис», слишком быстро ехала на подмерзшей и скользкой дороге. В результате она не справилась с управлением, и машина улетела в правый кювет, а потом опрокинулась.

Машина улетела в кювет - в поле. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В аварии пострадал 42-летний пассажир «Хендэ», также местный житель. Мужчину отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают разбираться в причинах ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.