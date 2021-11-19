Воронежцев в выходные ждут снег с дождем

Погода 20 ноября будет достаточно противной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье надо обязательно брать с собой зонт.

- Наш регион окажется под влиянием циклона. Он принесет с собой, с одной стороны, потепление, а с другой, - обильные осадки. Причем 20 ноября, несмотря на значительное повышение температуры, ожидаем снег с дождем. А вот 21-го будет просто сильный дождь. С начала следующей недели осадки прекратятся, и вновь начнется похолодание, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на субботу, 20 ноября, будет облачно при -1 градусе. Днем синоптики обещают снег с дождем при +6. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный.

В воскресенье, 21 ноября, подует западный ветер, который принесет уже плюсовую температуру – 1 градус тепла. При этом по-прежнему облака будут закрывать луну. Днем потеплеет до +5. И будет идти сильный дождь.

В ночь на понедельник, 22 ноября, дождь уже будет небольшим. Вернется юго-западный ветер, и будет еще теплее, чем сутки назад, - +3 градуса. Днем при пасмурной погоде температура поднимется до +5. Подует северо-западный ветер.

Во вторник, 23 ноября, ночью будет слабый снег при -1 градусе. Днем при пасмурной погоде столбик термометра будет держаться около ноля.