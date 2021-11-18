В Воронежской области ковидом чаще болеют продавцы, учителя, водители и аграрии

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области назвали сферы деятельности, работающие в которых чаще всего заражаются коронавирусом. Среди них – продавцы, учителя, водители и аграрии. Об этом рассказал в четверг, 18 ноября, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев на заседании оперштаба.

Между тем, наметилась тенденция к снижению заболеваемости среди наиболее активного населения – от 18 до 39 лет на 4%.

По словам первого замруководителя департамента здравоохранения области Олега Минакова, за последнюю неделю уменьшилось также в больницах Воронежа число пациентов, находящихся на кислородной поддержке. Наметилась тенденция к уменьшению внебольничных пневмоний и тяжелых форм ковидных пневмоний — на 21,4%.

Участники оперштаба отметили, что ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе частично стабилизировалась. Если раньше число единовременно болевших было больше 44 тысяч, то сейчас это уже менее 30 тысяч человек.