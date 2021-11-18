Дом-бастион на набережной в Воронеже продают за 80 млн рублей

фото с сайта недвижимости

В Воронеже на сайте объявлений выставили на продажу элитный коттедж, расположенный на набережной. За полукруглый трехэтажный особняк необычной формы просят 79,2 млн рублей.

Дом расположен на улице Выборгская, 142. Его площадь внушительна – 700 кв. м. Он находится вблизи Петровской набережной. Участок, на котором расположен коттедж, – 16 соток. На 1 этаже в нем находятся гаражные боксы с тремя воротами, а также другие помещения.

На втором этаже располагаются комнаты для персонала и рабочие кабинеты, имеющие высокий уровень комфорта. При этом на третьем этаже находится квартира площадью 250 кв. м, которая полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой.