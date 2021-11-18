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Происшествия18 ноября 2021 12:45

В Воронежской области механизатора придавил насмерть ремонтируемый им грузовик

Следователи выясняют, почему была грубо нарушена техника безопасности
Олег КУЗНЕЦОВ
Сотрудники Следственного комитета работают на месте трагедии.

Сотрудники Следственного комитета работают на месте трагедии.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем в четверг, 18 ноября, в Бобровском районе случилась трагедия. 58-летний механизатор сельскохозяйственной организации ремонтировал грузовую машину. Работал под днищем. То ли домкрат (или то, что его заменяло) сломался, то ли просто рухнул, так как был плохо закреплен (это предстоит выяснить следователям), но кузов машины рухнул на мужчину и раздавил его. Когда механизатора вытащили, то он уже был мертв.

Кузов тяжелой машины упал и раздавил механизатора.

Кузов тяжелой машины упал и раздавил механизатора.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств трагедии.

- Следователи провели осмотр места происшествия, они опрашивают очевидцев, сотрудников и руководство сельскохозяйственной организации Будет изъята и изучена служебная документация, тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело, - рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.