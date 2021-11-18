Пьяный водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому в Воронеже, ответит в суде

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 32-летний житель Липецкой области. Мужчину 1 июля поймали в Воронеже на улице Пойменной за пьяной ездой. Инспекторы ДПС составили протокол. Чтобы избежать ответственности, горе-водитель решил умаслить полицейских.

Как пояснили в следственном управлении по региону 18 ноября, мужчина в этот же день явился в здание областного ГИБДД и предложил сотруднице полиции не возбуждать административное дело. За это предложил денег. Правоохранитель от взятки отказалась. Тогда молодой человек вложил в папку на ее столе 30 тысяч рублей. Женщина вызвала службу безопасности, и горе-водитель попал под уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

На следствии обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся.