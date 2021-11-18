Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 11:10

Синоптики рассказали, дойдут ли до Воронежа рекордный снегопад и барическая депрессия

Непогоду жителям Центральной России обещают в субботу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Снег пока не ляжет

Снег пока не ляжет

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей центра России о надвигающейся непогоде. В субботу, 20 ноября, ожидается прохождение целой серии циклонов, что будет сопровождаться резким падением атмосферного давления - оно упадет до 720–725 мм рт.ст.

Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. В Воронеже, по прогнозам синоптиков, также ожидается сильный дождь и снег с дождем. Но температура будет довольно теплой для того, чтобы сформировался снежный покров. А распространение теплого и влажного воздуха станет причиной туманов.

Однако, главной неприятностью для воронежцев, по словам синоптиков, станет сильный ветер северо-западной четверти с порывами до 15–20 м/с.