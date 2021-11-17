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Общество17 ноября 2021 12:27

В Воронеже на проект реставрации "Гото Предестинации" выделили до 3 млн рублей

Объявили торги
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти ищут подрядчика на создание проекта реставрации корабля-музея «Гото Предестинация». Объявление о торгах появилось на портале госзакупок. Начальная цена контракта 3 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).

Проект реставрации необходимо подготовить после проведения осмотра судна и фиксации повреждений в соответствующем акте. Ремонта требуют палуба, обшивка, внутренние помещения. Обновление требуется и декоративной резьбе. Проверить нужно судовые устройства, такелаж и паруса. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются до 23 ноября.

Напомним, копию исторического петровского линкора «Гото Предестинация» спустили на воду в Воронеже в июле 2014 года, на судне разместили музей. Первый российский линейный корабль на воронежской верфи построили под руководством императора Петра I в XVII веке.