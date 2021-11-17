В Воронеже откроются еще два экопункта для приема вторсырья

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В четверг, 18 ноября, в Воронеже откроются еще два экопункта на левом берегу: на улицах Переверткина, 27 и Старых Большевиков, 92.

Напомним, в городе уже работают по адресам: Беговая, 158, 9 января, 274 и Моисеева, 65.

В них принимают на переработку не только бумагу, стекло, пластик и батарейки. Сюда можно сдать отработавшую бытовую и цифровую технику. И выручить за это небольшие, но деньги. И при этом принести огромную помощь природе. Спешите!