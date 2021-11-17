Жительница Воронежа подожгла магазин сожителя, обидевшись на его родственницу

В Воронеже задержали поджигательницу магазина на Арбатской. Инцидент произошел еще в марте. Кто-то утром поджег мусорную коробку, стоявшую у входа в магазин хозяйственных товаров, расположенный на первом этаже частного дома. Сгорел синтетический рекламный баннер. 40-летний предприниматель оценил ущерб в сумму более 10 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к поджогу причастна 47-летняя гражданская супруга потерпевшего. Накануне у женщины произошел конфликт с родственницей сожителя из-за решения текущих деловых вопросов.

Некоторое время подозреваемая скрывалась от правоохранителей, но ее задержали. Женщина призналась, что сделала это из-за обиды. Теперь ей придется ответить за умышленное повреждение имущества. Ей грозит до пяти лет заключения.