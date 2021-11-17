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Общество17 ноября 2021 6:57

В Воронеже двум пенсионерам стало плохо в громадной очереди в торговом центре за бумажными QR-кодами

Только после двухчасового стояния людям вынесли стул
Олег КУЗНЕЦОВ
скрин поста Михаила Подшивалова.

скрин поста Михаила Подшивалова.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Михаил Подшивалов выложил фото большой очереди в ТРЦ «Максимир». Люди стремились получить в МФЦ «Мои документы» бумажные сертификаты с нанесенным на них QR-кодом. Там были пенсионеры, видимо, не способные совладать с премудростью получения этого теперь становящегося универсальным пропуска в интернете.

- Скамеек, лавочек, стульев нет. В очереди стоим 2 часа. 2 людям уже было плохо, стул им вынесли после того, как вся очередь стала возмущаться на скотское отношение, - посетовал Михаил.

Очевидно, что перед введением QR-кодом властям можно было бы позаботиться разместить не только в Сети, но и, скажем, в форме листовок и буклетов пошаговую инструкцию, как их получить на сайте Госуслуг. Причем буквально разжевывая все для пожилых людей, а не ограничиваясь сообщением для тех, кто уже хорошо знаком с компьютером. Тогда и подобных очередей можно было бы избежать.