Из Воронежа в Терновку начал ездить новый маршрутный автобус

Новый автобус в Терновку отправляется с центрального автовокзала Воронежа ежедневно в 13.15. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Воронежа в село Терновку (райцентр на северо-восточной границе области) теперь ездит новый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента промышленности и транспорта.

Новый маршрут под номером 535 запустили с 15 ноября. Автобус теперь отправляется ежедневно с центрального автовокзала Воронежа до остановки «Терновка КП». Время отъезда из столицы Черноземья – 13.15. А приезжает в Терновку автобус в 17.30. За 4 часа 15 минут он преодолевает расстояние примерно в 210 километров.