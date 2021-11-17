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Общество17 ноября 2021 6:19

Из Воронежа в Терновку начал ездить новый маршрутный автобус

Первый рейс был 15 ноября
Олег КУЗНЕЦОВ
Новый автобус в Терновку отправляется с центрального автовокзала Воронежа ежедневно в 13.15.

Новый автобус в Терновку отправляется с центрального автовокзала Воронежа ежедневно в 13.15.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Воронежа в село Терновку (райцентр на северо-восточной границе области) теперь ездит новый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента промышленности и транспорта.

Новый маршрут под номером 535 запустили с 15 ноября. Автобус теперь отправляется ежедневно с центрального автовокзала Воронежа до остановки «Терновка КП». Время отъезда из столицы Черноземья – 13.15. А приезжает в Терновку автобус в 17.30. За 4 часа 15 минут он преодолевает расстояние примерно в 210 километров.