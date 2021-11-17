Сергей Шойгу проинспектировал военные городки Воронежской области

Сергей Шойгу обсудил с Александром Гусевым вопросы развития военных городков. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил и Воронежскую область. Он встретился с губернатором Александром Гусевым и обсудил с ним вопросы развития местных военных городков.

В частности, Шойгу и Гусев говорили о реализации совместной программы по благоустройству гарнизонного военного городка. Там силами Минобороны России сделали ремонт детского сада, школы, медицинского пункта и столовых. Немало работ провели и по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В 2020 году сделали капремонт 12 домов, благоустроили восемь дворов. Продолжают приводить в порядок внутриквартальные дороги и проезды, приводить в порядок тротуары и устанавливать радующие глаз малые архитектурные формы.