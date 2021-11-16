Воронежец взял по указке виртуальных мошенников кредит на более чем два млн рублей и перевел им всю сумму

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера в отдел МВД России по Лискинскому району за помощью обратился 37-летний житель райцентра. Он сообщил о том, что неизвестные похитили его денежные средства в размере более двух миллионов 160 тысяч рублей.

Днем 10 ноября этого года потерпевшему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что злоумышленники оформили от его имени кредит. Собеседник настоятельно рекомендовал мужчине, как можно быстрее самому оформить заем и перевести все деньги на «безопасные» счета. После этого он сообщил, что ему перезвонит работник правоохранительных органов и предоставит дальнейшие рекомендации.

Поверив словам псевдосотрудника, потерпевший получил два онлайн-кредита, а затем перечислил все денежные средства аферистам на указанные ими четыре счета. Через некоторое время он попытался связаться со «специалистом банка», чтобы узнать, как ему получить свои деньги обратно, однако данный абонент оказался недоступным. Поняв, что его обманули, мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов хищений денежных средств с банковских счетов, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием бесконтактным способом. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.