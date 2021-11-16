Центр охраны животных просит воронежцев о помощи

Фото со страницы Центра "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» обратился к горожанам с просьбой о помощи:

- Обычно у нас не было проблем с оптовой закупкой кормов для хищных диких животных. Однако у наших поставщиков закончилась продукция, и пока мы не сможем приобрести по доступной цене еду для осоедов, коршунов, неясыти, перепелятника, орлана-белохвоста, енотовидной собаки и тех, кто еще поступит к нам на лечение.

В этой ситуации зоологи закупают корм мелкими партиями, что значительно дороже опта. Денег на это катастрофически не хватает. Сейчас Центру нужно около 15 тысяч, чтобы закупить еду хищным питомцам. Зоологи просят помочь финансово тех, кто имеет такую возможность и желание поддержать Центр.

Реквизиты для переводов можно найти здесь. Кроме того, Центр с радостью примет и корма:

- Если у вас вдруг есть лишние перепелки и кролики — им мы тоже будем очень рады! Ход сбора мы будем отображать в комментариях к этому посту.