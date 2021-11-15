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Происшествия15 ноября 2021 16:14

В Воронеже двое парней слили из бака грузовика 100 литров топлива

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

56-летняя жительница Воронежа, владелица грузового автомобиля «Валдай» заявила в полицию о том, что неизвестные похитили у нее 100 литров дизельного топлива. Ущерб составил около 5 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального главка 15 ноября.

Орудовали злоумышленники ночью. В это время авто было припарковано во дворе жилого дома на улице Жукова.

Изучив записи с камер видеонаблюдения стражи порядка вычислили подозреваемых в краже. Двое молодых людей передвигались на автомобиле ВАЗ-2113. Позже установили и их личности – 21-летний житель Воронежа и его 18-летний знакомый. Ранее они уже были судимы за совершение аналогичных имущественных преступлений.

Парней задержали. В отделе полиции они признались, что топливо продали, а деньги потратили на личные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении парней, которым грозит пять лет лишения свободы, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.