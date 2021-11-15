Воронежские акробаты завоевали шесть медалей чемпионата России

В командных соревнованиях воронежские акробаты стали вторыми. Фото: cspsk-vrn.ru

В последний день чемпионата России по акробатике в Великом Новгороде разыгрывались командные медали. Наши спортсмены заняли второе место. Вперед они пропустили только акробатов Краснодарского края, а третье место заняли спортсмены из Кировской области.

Этот чемпионат России проходил в очень сложных условиях. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции город был закрыт. И проведение чемпионата до последнего находилось под вопросом. Но в итоге, соревнования все же состоялись. В них участвовали 12 команд из 12 регионов страны. Основная борьба развернулась между спортсменами Краснодарского края, Кировской области, Воронежской, Волгоградской и Москвой.

В командном турнире ожидаемо победили краснодарские спортсмены. С ними соревноваться очень сложно, поскольку в этой дружине собраны акробаты со всей России. А вот в кировская и воронежская — это чисто региональные команды, которые состоят из местных спортсменов. Так что они являются старыми друзьями и давними соперниками на ковре. В этот раз воронежцы выиграли у кировских спортсменов.

В первые два дня спортсмены боролись за личные награды в балансовом и темповом упражнении. В обоих видах программы на высшую ступень пьедестала поднялась воронежская смешанная пара Егор Анисимов и Елизавета Пикалова. Также отличилась наша женская пара Ангелина Роньшина и Варвара Лаврина. В балансовом упражнении они стали третьими, а в темповом вторыми. Еще одну личную медаль завоевала в первый день турнира мужская пара Евгения Лепкова и Данилы Ловкачева. На счету парней «бронза» в балансовом упражнении.

Егор Анисимов и Елизавета Пикалова - первые на пьедестале по итогам и балансовых, и темповых упражнений. Фото: cspsk-vrn.ru

Итоги выступления на чемпионате страны подвела в интервью региональному Центру сборных команд главный тренер Воронежской области по акробатике Валерия Кудрявцева:

- Все члены нашей команды справились со своей задачей не просто отлично, а «суперотлично». Никто не подвел, не было ни одного завала, ни одного сорванного элемента. Все получили очень хорошие оценки, особенно хотелось отметить смешанную пару, которая впервые в истории России в Воронежской области, завоевала две золотых медали чемпионата страны. И в многоборье за командном первенстве она тоже была на первом месте и дала наивысшие очки нашей команде.

Огромное спасибо женской паре Роньшина-Лаврина и четверке Коршунов, Бочеров, Логвинов, Микулин, потому что они, вернувшись с первенства Европы, должны были находиться на отдыхе. К тому же Артем Логвинов болел коронавирусом. И в последний момент они решились ехать на эти соревнования. Тоже не подвели. Мы делали юношескую с ними программу, потому что перестроиться на взрослую было очень тяжело, но стоит отдать должное, - они сделали все так, как надо.

Не очень сильными видами у нас были мужская пара и тройка (женская), но и они справились со своей задачей на отлично. Они не сделали ни одной помарки в композициях, прошли все чистенько, ровненько и дали неплохие очки нашей команде.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать тренерам сборной Воронежской области Волокитину Александру Валентиновичу, Львовой Юлии Петровне, Литвиновой Марине Григорьевне и Нефедовой Ольге Юрьевне за подготовку спортсменов и за активное участие в судействе и в формировании сборной команды.