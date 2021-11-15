В Воронеже поймали вора, стащившего валюту, лежавшую в грузовике

Вора арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях за помощью к полицейским обратился 43-летний шофер грузовика «Даф». Мужчина заявил, что у него из салона украли деньги. Стражи порядка выяснили, что кража была совершена утром на улице Менделеева. Вор провернул личинку замка грузовика, залез внутрь и утащил деньги в разной валюте на общую сумму около 15 тысяч рублей.

Участковые изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность преступника. Им оказался 54-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Стражи порядка задержали рецидивиста в его квартире и отвезли в отдел полиции. Мужчина признал свою вину. При обыске изъяли часть похищенных денег.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Рецидивиста арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.