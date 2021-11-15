В Воронеже запустили аудиогиды литературных прогулок по городу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Централизованная библиотечная система запустила систему аудиогидов литературных туристических маршрутов по городу, приуроченных к 435-летию Воронежа. Экскурсии связаны с именами писателей-земляков. Гуляя по городским улицам, можно в смартфоне послушать истории «Воронеж Платонова», «Воронеж Кольцова», «Воронеж Жигулина», «Воронеж Бунина» или «Зеленые музеи воронежского правобережья», который длится два с половиной часа, потому что его протяженность 10 километров.

Всего Библиотеками Воронежа разработано восемь маршрутов - в сотрудничестве с литературоведами, читателями, профессиональными актерами, общественными деятелями.

Через биографии и творчество известных деятелей и литераторов прошлого Воронеж предстает в непривычном облике. Один из самых популярных маршрутов - «Неизвестный Воронеж. Архитектор Баранов» - о трагической судьбе талантливого архитектора Александра Баранова.

Проект «ЛитераТУР» продолжает развиваться: библиотекари и краеведы Воронежа работают над созданием маршрутов, посвященных Маршаку, Троепольскому, Пономареву, Прасолову.