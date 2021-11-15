Водитель, задавивший двухлетнего малыша возле воронежского ТЦ, ответит в суде

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал молодой водитель, задавивший двухлетнего малыша на парковке возле ТЦ. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Об этом сообщили в региональном ведомстве 15 ноября.

Трагедия произошла 4 сентября. Около 11 часов 26-летний воронежец, садясь в свой автомобиль при въезде на парковку торгового центра на улице Кольцовской, не осмотрелся. Начав движение, он не посмотрел, что на пути был 2-летний мальчик на самокате. В результате ребенок получил травмы и был по скорой доставлен в больницу. Несмотря н то, что медики своевременно оказали помощь, ребенка спасти не удалось. Он умер в тот же день.

Как пояснили в следственном управлении, молодой водитель был трезв. вину он свою признал полностью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.