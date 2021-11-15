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Происшествия15 ноября 2021 8:20

В Воронеже при загадочных обстоятельствах пропала без вести 39-летняя женщина

Наталья Ковешникова жила с родственниками, конфликтов у них не было
Олег КУЗНЕЦОВ
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Натальи Ковешниковой нет дома уже больше недели.

Натальи Ковешниковой нет дома уже больше недели.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Советском районе Воронежа ищут пропавшую без вести 39-летнюю Наталья Ковешникову. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Женщина ушла из квартиры, где она жила вместе с родственниками 7 ноября, и до сих пор не вернулась. Телефон она оставила дома. Об ее исчезновении заявили родственники, они уверяют, что никаких конфликтов перед исчезновением Натальи у них с ней не было.

Приметы Наталья Ковешниковой: рост 163 см, русые волосы, голубые глаза. 7 ноября в момент ухода из дома она была одета в черную куртку с мехом, вельветовые штаны, на ней были ботинки и коричневую шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталья, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112. Нужна помощь добровольцев в розысках женщины. О ней просят в поисковом отряде.