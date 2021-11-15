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Происшествия15 ноября 2021 7:03

В Воронеже при столкновении "Киа Рио" и "ВАЗ" пострадал 1,5-годовалый малыш

ДТП произошло в Северном районе
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла днем 14 ноября в Северном районе Воронежа.

Около 15.40 на улице Шукшина, 13 столкнулись иномарка и отечественная легковушка. По предварительным данным полиции, 22-летний водитель на «Киа Рио», следовавший по улице Антонова Овсеенко со стороны бульвара Победы в направлении Московского проспекта, при перестроении не уступил дорогу ВАЗ-21112, движущемуся в попутном направлении. В отечественной легковушке пострадал полуторагодовалый мальчик, его доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, в них пострадали пять человек.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф