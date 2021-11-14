В Воронеже на проспекте Революции на следующей неделе начнут высаживать немецкие клены

Часть привезенных из Германии кленов готовят к зимовке, часть начнут высаживать на проспекте Революции на будущей неделе. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Городские власти сообщили, когда на проспекте Революции снова появятся деревья. В телеграм-канале мэра Вадима Кстенина появилась информация, что в Воронеж привезли 126 остролистных кленов. Деревья прибыли из Германии. Их разгрузили на базе питомника поставщика. Часть из кленов готовят к зимовке, а часть уже в ближайшее время можно будет увидеть на проспекте Революции. На следующей неделе подрядчик будет готовить посадочные ямы, завозить грунт и начнет высадку на нечетной стороне главной улицы Воронежа.

- У этих деревьев несложно формировать крону, что важно именно на проспекте Революции, где необходимо сохранить вид на исторические здания, - пояснили в управлении экологии Воронежа. – Высадку будут проводиться с необходимым расстоянием между деревьями, с учетом размещения инженерных сетей, их колодцев и колодцев кабельной канализации, опор освещения. Мы не планируем отказываться от дополнительного озеленения – на прилегающих к проспекту территориях. Кстати, 27 деревьев, пересаженных в начале лета с проспекта на Аллею Славы, были на нашем ежедневном контроле экологов. Их состояние окончательно можно будет оценить весной, но этот аномально жаркий год они пережили очень неплохо.

Напомним, на днях мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о задержке запланированной высадки в городе 405 из 700 саженцев - лип, кленов, рябин, катальп, берез. Причиной он назвал недобросовестность подрядчиков.