В Воронеже сорвались два из трех контрактов на посадку деревьев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году городская казна выделила 10 миллионов на закупку и высадку на территории Воронежа 700 крупномерных саженцев - лип, кленов, рябин, катальп, берез. Победителями конкурсов стали три подрядчика, два из них контракты сорвали, не выполнив прописанных в них обязательств, сообщили в мэрии.

– Эти субъекты выходят на торги, «падают» в цене ниже себестоимости и потом неделями «бегают» от заказчиков. Они не просто рушат планы экологов и лишают нормальных поставщиков возможности выполнить свою работу. Они не дают муниципалитету сделать нужное горожанам дело – высадить много хороших крупных деревьев, - прокомментировал ситуацию мэр Вадим Кстенин.

Глава города поручил внести поставщика, сорвавшего контакт на посадку 120 деревьев, в реестр недобросовестных.

Не лучше обстоит ситуация и по второму заказу, на посадку 285 саженцев. До окончания работ остается буквально несколько дней, а она посадка даже не начиналась.

- Никаких шансов поставить деревья плохого качества у организации нет – приемка будет максимально строгой, а в случае полного неисполнения обязательств у организации путь один – в реестр недобросовестных, - отметили в мэрии.

Вместе с тем в администрации рассказали, что за год удалось посадить 292 саженца. В ближайшие дни из имеющихся ресурсов мэрия объявит дополнительную закупку на 270 деревьев и 1200 кустарников.

А на будущее, мэр поручил проработать вопрос проведения закупочных процедур по озеленению в формате открытых конкурсов, а не аукционов.