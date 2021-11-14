В Воронежской области водитель «Лады» сбил насмерть пенсионерку

Пенсионерку успели увезти на скорой в больницу, но там она умерла. Фото: из архива «КП»

В субботу, 13 ноября, в 10.55 в Лисках на улице 40 лет Октября случилось ДТП, закончившееся смертью пешехода. 63-летний водитель «Лады-Самара» сбил переходившую дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости, 70-летнюю женщину. По данным ГИБДД, к ДТП привело не только нарушение правил пенсионеркой, но и то, что мужчина, руливший «Ладой», не притормозил недалеко от «зебры» и не учел, что видимость дороги на этом участке была плохой. 70-летнюю женщину с тяжелыми травмами увезли в больницу, там она умерла.

- Всего 13 ноября в Воронежской области случилось 118 ДТП, из них 89 – в Воронеже, 22 – на дорогах в районах и 7 – на федеральных трассах. В 12 авариях два человека погибли, 15 получили травмы. Задержан 21 пьяный водитель, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.