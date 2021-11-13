Два 16-летних подростка без прав устроили ДТП в Воронежской области

Фото - регионального главка

В поселке Кантемировка Воронежской области не разъехались на дороге двое 16-летних подростков - один на иномарке, другой на мотоцикле. В результате аварии, произошедшей 12 ноября, байкер и его пассажир попали в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла у дома № 40 на улице Буденного. Примерно в 19:55 школьник без прав на «Ленд Ровер Рендж Ровер» поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу сверстнику на мотоцикле «Ирбис».

В результате мотоциклист и его 17-летний пассажир попали в больницу. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.