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Происшествия13 ноября 2021 13:15

Два 16-летних подростка без прав устроили ДТП в Воронежской области

Пострадавших отправили в больницу
Ирина ШАБАНОВА
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Фото - регионального главка

Фото - регионального главка

В поселке Кантемировка Воронежской области не разъехались на дороге двое 16-летних подростков - один на иномарке, другой на мотоцикле. В результате аварии, произошедшей 12 ноября, байкер и его пассажир попали в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла у дома № 40 на улице Буденного. Примерно в 19:55 школьник без прав на «Ленд Ровер Рендж Ровер» поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу сверстнику на мотоцикле «Ирбис».

В результате мотоциклист и его 17-летний пассажир попали в больницу. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.