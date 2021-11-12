В маршрутках поймали без масок 470 воронежцев

Ежедневные масочные рейды в общественном транспорте продолжаются. С начала октября в маршрутках проверяющие, в числе которых чиновники, полицейские и представители районых управ, поймали более 470 нарушителей масочного режима, причем среди них оказалось два десятка водителей, сообщили в мэрии. На «безмасочников» составили протоколы об административных правонарушениях. Им грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

Напомним, ежедневно в регионе регистрируют почти 800 новых случаев ковида и от 20 до 80 смертей. Но с 13 ноября власти нашли возможность снять часть ограничений.