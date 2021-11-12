Музей имени Крамского приглашает воронежцев плениться красотой 19 века

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 13 ноября официально начнут работать все культурные учреждения. И музей имени Крамского напоминает о выставке «Пленительные образы минувшего». Она представила 40 произведений второй половины XIX-начала ХХ века из собрания Рязанского художественного музея имени Пожалостина, дающих представление о многообразии творческих взглядов, объединенных общим стремлением к прекрасному.

- Для ряда мастеров это выражалось в поиске идеала - красивого антуража, милых лиц, облагороженной природы. Зачастую, ориентируясь на вкус и потребности зрителя, такое искусство словно заигрывало с ним, постепенно формируя то, что позже назовут «салонным искусством», - отметили в музее. - Мерилом прекрасного для многих мастеров этого круга стало искусство Древней Греции и Древнего Рима. Таковы наполненные дыханьем вечной классики произведения Бронникова, Семирадского. Притягательной эстетикой обладали также разновременные исторические мотивы, дававшие простор для костюмированных портретов и жанровых сцен Бакаловича, Боткина. Свойственная салону абсолютизация красоты выразилась в идеализированных женских портретах Маковского, Штемберга.

Играя на вечной тяге человека к красивому, это явление стало интернациональным. В России оно получило сильное противостояние со стороны передвижников, которые придерживались социально направленного и реалистического направления в искусстве, пытавшихся искать красоту в повседневной жизни, в непритязательном русском пейзаже. При всей идеологической враждебности взаимовлияние этих двух полюсов очевидно. Наряду с работами таких известных передвижников как Шишкин, Поленов на выставке можно увидеть произведения представителей молодого поколения художников - Жуковского, Петровичева, Никифорова, Туржанского. Все они пытались выразить свое понимание красоты не только в том, что изображено на холсте, но и в том, как это сделано: в колорите и форме цветовых пятен, в мазке кисти или в передаче солнечного света.

Выставка продлится до 3 декабря. Взрослые на входе должны предъявить QR-код или сертификат о вакцинации с паспортом. Дети младше 18 лет допускаются в музей только в сопровождении родственников, имеющих QR-код.