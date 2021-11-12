Воронежцам объявили общественные места, куда они не могут попасть без QR-кода

В театр только по QR-коду. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжается поэтапное снятие локдауна. Согласно указу губернатора, с 13 ноября начнут работать кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры. Но посетить большинство общественных мест можно только по определенным условиям. Вас не имеют права пускать без QR-кода или сертификата о прививке, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) в следующие места:

- кафе и рестораны

- магазины (кроме продуктовых и аптек)

- торговые и торгово-развлекательные центры

- спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны

- спортклубы, фитнес-центры и бассейны

- зоопарки и океанариумы

- музеи, музеи-заповедники, дворцово-парковые комплексы

- кинотеатры, театрально-концертные организации, цирки

- санатории, гостиницы, базы отдыха, дома отдыха и другие подобные объекты

- профессиональные спортивные соревнования, чемпионаты, первенства, кубки России, физкультурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня.

Детям младше 18 лет можно прийти в эти места только в сопровождения родственников с QR-кодом.