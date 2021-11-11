Воронежские полицейские дома у сельчанина нашли коробку с коноплей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Лискинском районе полицейские нашли у сельчанина дома в коробке крупную партию конопли. 39-летнему жителю села Давыдовка, незаконно хранившему наркотики, придется отвечать по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 11 ноября.

В ходе обыска у мужчины дома стражи порядка в надворных постройках обнаружили картонную коробку с частями растений конопли. Изъятое направили на экспертизу. Она подтвердила, что это наркосодержащее растение.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По статье максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.