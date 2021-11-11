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Общество11 ноября 2021 12:09

Облздрав рассказал о компенсации воронежским донорам антиковидной плазмы

Разницы с донорством обычной крови нет
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В облздраве рассказали, что воронежским донорам антиковидной плазмы положены такие же бонусы, как и обычным донорам. Сдачу плазмы крови с антителами к коронавирусу также будут компенсировать. Денежная сумма на питание составляет 528 рублей. Также граждане освобождаются от учебы или работы в день сдачи крови.

Сдать кровь с антителами может любой переболевший ковидом в добровольном порядке. У всех доноров перед этим определяют, какой уровень антител к COVID-19.

Напомним, эту плазму крови применяют в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом, если они находятся в тяжелом состоянии. Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что было заготовлено 500 литров крови.