Облздрав рассказал о компенсации воронежским донорам антиковидной плазмы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В облздраве рассказали, что воронежским донорам антиковидной плазмы положены такие же бонусы, как и обычным донорам. Сдачу плазмы крови с антителами к коронавирусу также будут компенсировать. Денежная сумма на питание составляет 528 рублей. Также граждане освобождаются от учебы или работы в день сдачи крови.

Сдать кровь с антителами может любой переболевший ковидом в добровольном порядке. У всех доноров перед этим определяют, какой уровень антител к COVID-19.

Напомним, эту плазму крови применяют в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом, если они находятся в тяжелом состоянии. Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что было заготовлено 500 литров крови.