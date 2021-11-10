Синоптики рассказали, когда в Воронеже снег надолго покроет землю

Первый снег может лезть на землю в Воронеже 15 ноября. Фото: из архива «КП»

Синоптики дали прогноз, когда на улицах Воронежа образуется первый в 2021 году снежный покров. Оказалось, что это может случиться уже в начале будущей недели.

- 15 ноября, по нашим прикидкам, совпадет низкая температура и достаточное количество осадков, поэтому снег покроет землю. Впрочем, совсем уж сильных морозов пока ожидать не стоит, - сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Что касается ближайших дней, нас ждет потепление почти до конца текущей недели, впрочем, небольшое. Его принесет юго-западный ветер, который придет вместе с циклоном. Потом его сменит антициклон, вместе с ним в наш регион поступят холодные воздушные массы с севера.

В ночь на четверг, 11 ноября, вместо северного подует юго-западный ветер. Синоптики прогнозируют -6 градусов при пасмурной погоде. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, и потеплеет до +3.

В пятницу, 12 ноября, ночью будет облачно и -1 градус. Днем снова будет периодически появляться солнце. Температура поднимется до +5.

В ночь на субботу, 13 ноября, подует западный ветер. При облачной погоде прогнозируют +1 градус. Днем ветер сменится на северо-западный, солнца не будет видно. Столбик термометра поднимется до +6.

В воскресенье, 14 ноября, ночью вернется западный ветер. Температура будет держаться около нуля, луны не будет видно. Днем подует южный ветер, пойдет слабый дождь. При этом потеплеет до +3 градусов.