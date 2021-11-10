Житель Воронежской области потерял более 300 тысяч, взятых в кредит, чтобы заработать на интернет-бирже 200% годовых

За 9 ноября 17 жителей Воронежской области потеряли более миллиона рублей после общения с дистанционными мошенниками.

64-летнего жителя Новоусманского района развели на «интернет-бирже». Мужчина повелся на обещания 200% годовых прибыли. Доверчивый пенсионер занимался «инвестированием» через своего «брокера», который присылал ему прогнозы роста акций. Чтобы получать доход, мужчина взял несколько потребительских кредитов на общую сумму 338 тысяч рублей и все деньги вложил в свой «инвестиционный портфель». Первоначально он видел прибыль на специальном сайте. Но когда захотел перевести ее на карту, «брокер» заявил, что для этого необходимо заплатить комиссию. А когда перестал пополнять свой счет, то и вовсе связь с брокером оборвалась.

Не ведитесь на обещания высоких процентов, как правило, это гарантия мошеннической схемы, которая ведет к потере накоплений.