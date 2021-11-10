В Воронежской области отправили в колонию банду, стащившую часть плотины

Суд отправил воров в тюрьму на сроки от 2 до 2,5 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Грибановском районном суде вынесли приговор в отношении банды воров. В нее входили четыре человека в возрасте от 32 до 55 лет. Их признали виновными в девяти преступлениях. Одно из них подпадает под п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере».

В суде установили, что летом 2019 года преступники похищали сельхозтехники, стройматериалы и другое имущество у глав крестьянско-фермерских хозяйств и бюджетного учреждения. А у администрации Кирсановского сельского поселения они украли часть паводкового водосброса на плотине пруда, защищающего местные земли от эрозии. Всего банда стащила имущество на общую сумму почти два миллиона рублей. Ущерб при этом возместили только частично.

- Преступников задержали в начале сентября 2019 года. Троих отправили в СИЗО, одного поместили под домашний арест. Двое из преступников являются особо опасными рецидивистами, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Суд приговорил четырех воров к лишению свободы от 2 до 2,5 лет. При этом один из них будет отбывать срок в колонии особого режима. Сотрудники прокуратуры Грибановского района готовят иск о взыскании с осужденных еще не выплаченной ими суммы ущерба.