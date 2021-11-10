В Воронежской области трое преступников, похитивших мужчину и сжегших его, могут сесть на всю жизнь

Дело по жуткому преступлению будут рассматривать в Воронежском областном суде. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в суд уголовное дело трех жителей Лискинского района. По данным следствия, в январе 2020 года они похитили своего 34-летнего земляка, с которым у них был конфликт. На машине его увезли в дом одного из преступников. Там похищенного насильно удерживали, отобрали у него мобильник и требовали деньги. А потом убили мужчину и сожгли его тело, чтобы скрыть следы преступления. Однако это им не помогло уйти от ответственности.

- Подозреваемых в этом ужасном преступлении обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», а также пунктам «ж» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». А один из них еще и будет отвечать за грабеж, вымогательство и кражи, в том числе с вовлечением в преступление несовершеннолетнего. Максимальное наказание, грозящее им, - от 8 до 20 лет лишения свободы, либо даже пожизненное заключение, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.