Воронежская жилинспекция разбирается в истории с двойными квитанциями в двух домах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жильцы домов № 68 по ул. Кольцовской и № 22 по ул. Плехановской обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции на оплату коммунальных услуг от двух разных УК.

По обращению граждан в ситуацию вмешалась государственная жилищная инспекция Воронежской области. Ее представитель выехал на место. Ведомство начало внеплановую проверку в отношении ООО «УК Борей» по факту выпуска платежных документов.

- Сведения об управлении тем или иным домом управляющей организацией содержатся в реестре лицензий Воронежской области, - пояснили в ГЖИ Воронежской области. - В случаях, когда собственники избрали новую управляющую компанию, она вправе начать управление домом и выпускать платежные документы на оплату своих услуг, только после внесения соответствующих сведений в реестр лицензий.

Но на сегодня таких поправок в реестре нет. В нем в качестве управляющей организации этих многоэтажек значатся УК Ленинского района и РЭК Центральный.