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Общество9 ноября 2021 19:10

В октябре воронежцы чаще всего жаловались чиновникам на проблемы с отоплением

Такие обращения составили 90% от общего объема
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Ленинском районе в общественной приёмной губернатора Воронежской области проанализировали обращения граждан за октябрь 2021 года.

Общественная приемная губернатора в Ленинском районе приняла в октябре четыре десятка жалоб, 90% из которых касались коммунальных проблем, в основном – проблем с отоплением.

Каждое обращение в управе изучили с участием профильных сотрудников, при необходимости глава района берет их реализацию под личный контроль.

- Пуск тепла - сложный процесс. Темпы подключения объектов зависят не только от готовности генерирующих мощностей и магистралей, но и от готовности самих объектов, а также от расторопности обслуживающих организаций: управляющие компании и ТСЖ, - отметили в управе Ленинского района.