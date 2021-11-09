В октябре воронежцы чаще всего жаловались чиновникам на проблемы с отоплением

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Ленинском районе в общественной приёмной губернатора Воронежской области проанализировали обращения граждан за октябрь 2021 года.

Общественная приемная губернатора в Ленинском районе приняла в октябре четыре десятка жалоб, 90% из которых касались коммунальных проблем, в основном – проблем с отоплением.

Каждое обращение в управе изучили с участием профильных сотрудников, при необходимости глава района берет их реализацию под личный контроль.

- Пуск тепла - сложный процесс. Темпы подключения объектов зависят не только от готовности генерирующих мощностей и магистралей, но и от готовности самих объектов, а также от расторопности обслуживающих организаций: управляющие компании и ТСЖ, - отметили в управе Ленинского района.