В Воронеже муж ударил жену ножом в шею

Мужу-рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

На днях в приемное отделение одной из воронежских больниц доставили 33-летнюю женщину с ножевым ранением шеи. Ее оставили там лечиться.

Стражи порядка выяснили, что женщина вместе со своим мужем и его родственницей пришла в гости к общей знакомой в один из домов на Московском проспекте. Все четверо выпили. У мужчины, как говорится, «снесло крышу», и он по пустяковому поводу накинулся на жену с ножом. Он ударил ее лезвием в шею. Две другие женщины, шокированные кровавой расправой, вызвали скорую и полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужа на месте происшествия и доставили его в отдел полиции. Там 33-летний воронежец, судимый за похожую кровавую историю и за кражи, признал свою вину. И заявил, что сделал это, потому что был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Мужчину арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.