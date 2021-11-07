Профессор научит воронежцев критиковать

Бронислав Табачников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 ноября воронежцы могут научиться искусству критики на онлайн семинаре Бронислава Табачникова «Критика, как способ коммуникации». Организаторы считают, что критика делает диалог возможным и эффективным, стимулируя реагировать на замечания и предложения.

А Бронислав Яковлевич считается интеллигентным критиком. Профессор является председателем комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Воронежской области, председателем секции театральной критики при Воронежском отделении Союза театральных деятелей. Он не только всесторонне развитый человек, блистательный рассказчик, конферансы которого прививают воронежцам любовь к симфонической музыке, классической культуре. Фирменная интонация, глубокие знания и чувство юмора помогают Брониславу Яковлевичу за считанные секунды овладеть вниманием аудитории.

Семинар можно посетить бесплатно на платформе Webinar, начало в 19.00.