Воронежские аниматоры представили постер мультфильма «Руслан и Людмила»

фото Wizart Animation

Новое творение воронежских аниматоров - мультфильм «Руслан и Людмила» - выйдет в прокат в 2022 году. Постер анимационного мультика студия Wizart Animation представила на Американском кинорынке AFM 2021, который прошел на днях в онлайн-формате.

Кроме фольклора и традиционных сказочных атрибутов поэмы Пушкина в мультике найдется место и необычностям. В частности, как сообщил генеральный продюсер студии Владимир Николаев, Людмила не обычная принцесса, не покорная дева, она не сидит на месте и не ждет, когда ее спасет принц, а сама планирует дерзкий побег. Ее жених Руслан – остроумен и терпелив, чтобы пройти квест по освобождению Людмилы и борьбе с претендентами на ее сердце.

Благодаря собственным разработкам в 3D, воронежские аниматоры обещают еще более реальные эффекты. Например, в генерации волос шевелюры Черномора.

Напомним, воронежская студия параллельно работает над пятой частью популярной франшизы «Снежная Королева», релиз которой запланирован на 2022 год, мультик будет называться «Снежная Королева и Принцесса».