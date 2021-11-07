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Происшествия7 ноября 2021 16:50

В Воронежской области сгорел дом: погиб мужчина

Пожар случился в Россошанском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 7 ноября пожарные выезжали в Россошанский район. Горел дом на хуторе Херсонский.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6.24. Силами 12 спасателей на четырех спецмашинах его ликвидировали в 6.52. Уничтожен огнем жилой дом площадью 100 кв метров. Спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. Эксперты выясняют причины возгорания, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.