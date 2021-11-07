В Воронежской области от коронавируса за сутки умерли еще 48 пациентов и 796 жителей региона заразились

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Утром 7 ноября региональный оперштаб опубликовал свежую ковидную сводку по Воронежской области.
За сутки положительные тесты на коронавирус получили 796 человек. Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 159 827 ковида.
За вчерашний день скончались 48 пациентов. Всего в регионе с начала наблюдений от осложнений коронавируса умерли 7 650 человек.
Выписали с больничного вчера 135 пациентов. Всего смогли победить болезнь 120 087 воронежцев.
Напомним, прививки от коронавируса сделали 995 130 жителей Воронежской области.