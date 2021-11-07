В Воронежской области от коронавируса за сутки умерли еще 48 пациентов и 796 жителей региона заразились

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 7 ноября региональный оперштаб опубликовал свежую ковидную сводку по Воронежской области.

За сутки положительные тесты на коронавирус получили 796 человек. Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 159 827 ковида.

За вчерашний день скончались 48 пациентов. Всего в регионе с начала наблюдений от осложнений коронавируса умерли 7 650 человек.

Выписали с больничного вчера 135 пациентов. Всего смогли победить болезнь 120 087 воронежцев.

Напомним, прививки от коронавируса сделали 995 130 жителей Воронежской области.